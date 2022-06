Festa della Repubblica, il dispositivo di circolazione nel centro di Napoli

Giovedì 2 giugno 2022 sarà celebrato a Napoli il 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, con una manifestazione che prevede la deposizione di corone in onore dei caduti presso il Mausoleo di Posillipo e a seguire, in Piazza del Plebiscito, l’alzabandiera e una cerimonia con consegna di onorificenze e medaglie d’onore.

Il Comune di Napoli ha istituito per l'occasione, con ordinanza dirigenziale, un particolare dispositivo di circolazione in piazza del Plebiscito e dintorni.

Nel dettaglio è istituito dalle ore 12.00 di giovedì 2 giugno fino a cessate esigenze:

- il divieto di transito veicolare nella carreggiata antistante l’edificio della Prefettura in piazza del Plebiscito;

- il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.