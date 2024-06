Traffico in tilt nel cuore della città: ecco il motivo

Traffico in tilt in queste ore a Napoli. Il centro, soprattutto nella zona di piazza Matteotti, è letteralmente bloccato. A causare il blocco è la chiusura di alcune strade per una manifestazione politica. La stessa piazza Matteotti, infatti, oggi ospita la chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee di Forza Italia.

Per l'occasione è stato scelto come ospite Antonio Tajani, capo del partito e attuale ministro degli Esteri del Governo Meloni. In programma cnhe uno spettacolo canoro con Erminio Sinni e Serena Autieri. La manifestazione è iniziata alle 17, ma già da questa mattina in tanti hanno affollato la piazza. Chiuse, come detto, molte strade limitrofe per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

L'ordinanza del Comune

Il comune di Napoli ha istituito, per i giorni 5 e 6 giugno 2024, un particolare dispositivo di circolazione in Piazza Matteotti e strade limitrofe, per consentire lo svolgimento in sicurezza di una manifestazione politica.

A seguire i dettagli:

1) Sono sospese, in Piazza Matteotti, in zona “Palco”, precisamente dall'edicola alle scale che portano a via Monteoliveto, per il giorno 5 giugno, l’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico merci, le aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi), le aree di sosta personalizzate riservate alle persone diversamente abili e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate.

2) È istituito, in Piazza Matteotti, per il giorno 5 giugno, il divieto di sosta con rimozione forzata in zona “Palco”, precisamente dall'edicola alle scale che portano a via Monteoliveto comprendendo in tale divieto anche gli stalli taxi e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate.

3) Sono sospese, in Piazza Matteotti, via C. Battisti, via Diaz (tratto compreso tra la confluenza con via Medina e la confluenza con via Bracco) e Via Monteoliveto (tratto compeso tra l'ingresso all'edificio delle Poste e l'incrocio con via Diaz), per il giorno 6 giugno, dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze, l’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico merci, le aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi), le aree di sosta personalizzate riservate alle persone diversamente abili e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate.

4) È istituito, per il giorno 6 giugno, dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati comprendendo in tale divieto anche gli stalli taxi e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate nelle seguenti piazze e strade:

- Piazza Matteotti;

- Via Cesare Battisti;

- Via Diaz (tratto compreso tra la confluenza con via Medina e la confluenza con via Bracco);

- Via Monteoliveto (tratto compeso tra l'ingresso all'edificio delle Poste e l'incrocio con via Diaz).

5) È sospeso, per il giorno 6 giugno, dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione in via R. Bracco, dalla confluenza con via dei Greci alla confluenza con via Oberdan.

6) È istituito, per il giorno 6 giugno, dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione in via R. Bracco, dalla confluenza con via Oberdan alla confluenza con via dei Greci.

7) È istituito, per il giorno 6 giugno, dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via E. Toti e Piazza Matteotti, con deviazione del flusso veicolare su:

- via E.Toti;

- via Oberdan;

- via Bracco.