Weekend Ferragosto, rischio bollino nero per chi si sposta

Attenzione al traffico di Ferragosto. Chi ha deciso di muoversi nel weekend che va da oggi 11 agosto fino a martedì 16 rischia di trascorrere molte ore in automobile bloccato in lunghe code. Infatti, secondo le previsioni di Ministero dell'Interno e polizia di Stato, questo che sta per cominciare è il peggior fine-settimana, insieme a quello già trascorso 4-6 agosto, per la viabilità autostradale.

Dalle tabelle di Viabilità Italia è possibile evincere che già chi decide di mettersi in viaggio oggi va in contro a un bollino rosso, cioè "traffico intenso con possibili criticità" sia in mattinata che nel pomeriggio. La situazione peggiorerà domani. La mattina di sabato 12 è caratterizzata dal bollino nero che, tradotto, vuol dire "traffico critico". Bollino che tornerà rosso nel pomeriggio e resterà di questo colore per tutta la giornata di domenica.

Il lunedì, 14 agosto, sarà più leggero e il colore del bollino passerà a giallo, ovvero l'indicazione per il traffico intenso. Il giorno 15 le autostrade saranno libere per raggiungere le mete estive, mentre potrebbero esserci rallentamenti per chi torna in città.