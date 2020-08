Controesodo, ancora code sulle autostrade e boom di ritorni dalle isole

È la coda lunga del controesodo quella che, oggi, ha caratterizzato i numerosi passeggeri in partenza dalle isole per Napoli ed il traffico intenso sulle autostrade intorno al capoluogo partenopeo.

Dopo le code di ieri, oggi è soprattutto sulla Salerno-Napoli che si sono registrati rallentamenti. In particolare dopo Torre Annunziata si sono verificate code sul tratto autostradale nonostante le tre corsie. Problemi anche sulla Tangenziale di Napoli, dove si sono registrati rallentamenti.

Per quanto riguarda invece le isole, imponenti gli spostamenti soprattutto da Ischia. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia ha registrato – per tutti i porti dell’isola – un dato complessivo di circa 25mila passeggeri in arrivo e 38mila passeggeri in partenza. Il dato dei veicoli invece ammonta ad oltre 2 mila automezzi in arrivo e circa 4 mila automezzi in partenza.

Numeri non troppo diversi da quelli dello scorso anno, nonostante l'emergenza Covid-19.