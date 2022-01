Arriva il nuovo Totocalcio: ecco come si gioca

Tutto pronto in vista del primo concorso Totocalcio 2022 del 9 gennaio: l'apertura delle giocate - come rende noto l'agenzia Agimeg - è prevista domani mattina, 4 gennaio, a partire dallo ore 7:00, mentre la chiusura della raccolta scadrà alle ore 12:15 del 9 gennaio.

Nella prima schedina del Nuovo Totocalcio, che debutta quest'anno per ridare slancio ad un concorso storico ma che negli ultimi tempi aveva perso un po' di appeal, sarà possibile puntare sulle nuove formule di gioco abilitate: Formula Tre, Formula Cinque, Formula Sette, Formula Nove, Formula Undici e Il Tredici.

Ecco le gare inserite nella prima schedina del nuovo Totocalcio: Obbligatori: 1 Villarreal - Atletico Madrid 2 Torino - Fiorentina 3 Clermont - Reims 4 Empoli - Sassuolo 5 Genoa - Spezia 6 Roma - Juventus 7 Cagliari - Bologna 8 Hertha B. - Colonia Opzionali: 9 Inter - Lazio 10 Udinese - Atalanta 11 Venezia - Milan 12 Napoli - Sampdoria 13 Hellas Verona - Salernitana 14 Siviglia - Getafe 15 VfL Bochum 1848 - Wolfsburg 16 Lione - Paris Saint Germain 17 Rayo Vallecano - Betis 18 Deportivo Alaves - Athletic Bilbao 19 Osasuna - Cadice 20 Nantes - Monaco

La partecipazione al gioco è possibile - ricorda ancora Agimeg - secondo le diverse modalità: “Formula tre”: il giocatore deve pronosticare i primi due eventi obbligatori in palinsesto e un evento opzionale a sua scelta; “Formula cinque”: il giocatore deve pronosticare i primi tre eventi obbligatori in palinsesto e due eventi opzionali a sua scelta;

“Formula sette”: il giocatore deve pronosticare i primi quattro eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta; “Formula nove”: il giocatore deve pronosticare i primi sei eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta; “Formula undici”: il giocatore deve pronosticare i primi sette eventi obbligatori in palinsesto e quattro eventi opzionali a sua scelta; “

Il tredici”: il giocatore deve pronosticare gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali a sua scelta. Al momento della giocata, ciascun giocatore dovrà scegliere una sola formula alla quale partecipare; non è possibile con la medesima giocata partecipare a più formule di gioco.