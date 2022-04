"Totò, l'Erede di Don Chisciotte": il film mai realizzato diventa graphic novel|VIDEO

Fabio Celoni, fumettista ha realizzato la graphic novel “Totò, l’Erede di Don Chisciotte”, opera inedita concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo.

Una graphic novel inedita interamente dedicata al Principe della risata, sviluppata in due parti, cui sarà disponibile il “primo tempo” in libreria, fumetteria e su Panini.it.

L'intervista di NapoliToday a Fabio Celoni al Comicon.