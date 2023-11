Dopo il flop in Rai, Peppe Iodice torna con il "Peppy Night": "Me lo avete chiesto in tanti"

Dopo il flop in Rai, con la chiusura anticipata del programma "Liberi tutti", condotto con Bianca Guaccero, peppe Iodice torna in tv con il "Peppy Night". Ad annunciarlo è lo stesso comico partenopeo con un lungo post social.

"Bisogna fare quello che ti fa stare bene"

"Quanto è bello il momento in cui realizzi pienamente un fatto, quando hai la sensazione netta che hai capito una cosa che sembra banale ma che invece dà un senso a tutto. Quando riconosci la possibilità di poter cambiare idea.

Ho capito che nella vita bisogna provare a fare il piu possibile quello che ti fa stare bene. E così anche nel lavoro. È successo qualcosa che non mi era mai successo prima. Non c'è stato momento in questi ultimi due mesi in cui non mi avete fatto, tutti, la stessa domanda che poi era più un'esortazione", ha scritto Iodice.

"Me lo avete chiesto tutti i giorni"

"Me lo avete chiesto ripetutamente, tutti i giorni da quando ho detto che non l'avrei fatto più. Mi siete entrati nella testa perché nel cuore già c'era tutto. " Oi Pèèè...devi rifare il PEPPINAIT" Ed allora ho pensato: perché rinunciare a tutto questo? Perché mi devo privare di qualcosa che fa stare bene me e a quanto pare anche voi?

E allora...Bando alle strategie, ai calcoli, ai discorsi cervellotici ho messo di nuovo in moto la macchina del mio divertimento. Ho richiamato i miei amici di sempre che erano già là, pronti a ricominciare con l'entusiasmo e la scemità di sempre. E allora...come si dice in questi casi A grande richiesta TORNA IL PEPPY NIGHT", ha concluso.