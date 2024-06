10 anni dalla morte di Ciro Esposito: sul lungomare di Napoli la torciata per ricordare il tifoso azzurro

Dieci anni fa, il 25 giugno 2014, Ciro Esposito si spegneva a Roma in ospedale, dopo una lunga agonia durata 53 giorni. Questa sera il giovane tifoso del Napoli, colpito a morte non lontano dallo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia, sarà ricordato come ogni anno con una torciata sul lungomare partenopeo a partire dalle ore 21.30.

"Come ogni anno alzeremo gli occhi al cielo gridando forte che 'fino a quando avremo fiato non sarai dimenticato'", si legge sulla pagina social dell'associazione Ciro Vive.