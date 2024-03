Topo in platea durante lo spettacolo, il bel gesto di Vincenzo Salemme nei confronti degli spettatori

Un topo è spuntato nella platea del teatro Sistina venerdì scorso mentre era in scena “Natale in casa Cupiello”, il capolavoro di Eduardo De Filippo riportato sul palco da Vincenzo Salemme.

Tra i presenti - come racconta RomaToday - si è subito scatenato il panico, a tal punto che Salemme ha proposto al pubblico di interrompere lo spettacolo e di rimborsare i biglietti. Gli spettatori, però, si sono opposti e “Natale in casa Cupiello” è andato avanti fino alla fine.

Il teatro: "Siamo parte lesa e ferita"

"Siamo indignati e arrabbiati per quanto accaduto. Il Sistina è parte lesa e ferita – ha spiegato all'Adnkronos il direttore artistico del teatro Matteo Massimo Piparo - . In dieci anni di gestione una cosa del genere non è mai accaduta. La nostra azienda mette in atto ogni azione possibile per evitare che i topi entrino nel nostro teatro, manca solo l'esercito con gli elmetti. Siamo pieni di trappole preventive, abbiamo una ditta di pulizie di primissimo livello su Roma che serve grandissime aziende, facciamo tre interventi al giorno e durante lo spettacolo abbiamo un presidio fisso che non vedo in quasi nessun teatro. Più di questo possiamo solo chiudere il teatro e spostarlo in un'altra città, cosa che sto provando a fare con un teatro itinerante".

“Abbiamo ribonificato tutta la centrale caldaia che sta nel sottosuolo e abbiamo inaugurato, il 30 settembre scorso, una centrale termica nuovissima, un milione e mezzo di investimento, quindi abbiamo smantellato pure i sotterranei del Sistina, ma il centro storico di Roma è invaso dai topi. Il Sistina è un teatro pulito, lo abbiamo appena ristrutturato, abbiamo il ricircolo dell’aria sanificato, dopo il Covid non abbiamo badato a spese rispetto alla tenuta del teatro, non ne possiamo veramente più", ha concluso Piparo.

