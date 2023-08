Tony Colombo ricoverato in ospedale: "Devo operarmi urgentemente" - VIDEO

Sono ore di apprensione per la salute di Tony Colombo. Il cantante neomelodico ha annunciato che dovrà essere operato urgentemente dopo un ricovero in ospedale. Queste le sue parole su Instagram: “DEVO OPERARMI D’URGENZA!! Sono mesi che soffro di un disturbo che non riuscivo a capire cosa fosse, preso dalle tante cose da fare non ho approfondito pur essendo andato a finire in ospedale un paio di volte.

Stanotte l’ennesimo attacco mi ha portato al ricovero e mi vede costretto a fare un’intervento immediato alla Colecisti. Mi riprenderò ! Fatemi un in bocca al lupo !”.Tanti i messaggi per lui non solo da parte dei fan, ma anche da diversi colleghi.