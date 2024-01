Giusy Attanasio non dimentica Tony Colombo: "Canteremo insieme sempre le sue grandi melodie"

"Chist’ammore è pe sempe”, era il featuring neomelodico targato Tony Colombo e Giusy Attanasio pubblicato il 13 giugno. Da allora sono accadute tante cose che poco hanno a che fare con il mondo della musica.

Tony Colombo e Tina Rispoli sono finiti in carcere, ma Giusy Attanasio non dimentica il musicista siciliano: "Pe tte “ E così che ho nominato questo medley. E così che ho deciso di cantarti Tony Colombo. Porterò con me queste melodie per sempre… In uscita per voi nel giorno dell epifania il 6 gennaio", scrive sui social la cantante napoletana. “Qui aspettiamo di sentire la sua dolce voce soave e canteremo insieme sempre le sue grandi melodie. Vi presento un altro brano che fa parte del medley “Nu fazzo pi tia”. Mi ha sempre affascinato questa canzone , mi affascina il dialetto siciliano … E mi ha sempre affascinato la voce di Tony ! Chiedo scusa al dialetto siciliano. È difficile cantarlo ma ho messo tutta la mia buona volontà, ha poi concluso Attanasio.