Concerto show per Tony Colombo all'Arena Flegrea: fan in delirio

Pubblico in delirio per Tony Colombo. Il cantante si è esibito lo scorso 24 settembre all’ Arena Flegrea. Tre ore di canzoni e musica dal vivo, tre ore di emozioni. Accompagnato da una band di ottimi musicisti e da un ensemble di 16 archi, ha conquistato minuto per minuto il suo pubblico. Trenta le canzoni eseguite dal vivo fra cui tre omaggi degni di note, il primo a Raffaele Viviani con “la Rumba dello scugnizzo”.

“Cient’anne”, eseguito insieme a Francesco Merola, al padre artistico, Mario Merola, che per primo credette nel talento del piccolo Antonino tanto da suggerire il suo nome d’arte il terzo a Liberato, con “Me staje Appennenn’ Amo' ’”. Il concerto si chiude con la canzone simbolo “Amo' ti aspetto all’ altare”.