Tiziano Ferro infiamma il Maradona con Massimo Ranieri |VIDEO

Grande successo per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Maradona di Napoli. Dopo il Coldplay, tocca al cantante romano infiammare il pubblico di Napoli. E come accaduto in altre tappe del suo tour, anche a Fuorigrotta Tiziano si è fatto aiutare da qualche ospite. Stavolta, la scelta è ricaduta su Massimo Ranieri. Insieme, i due hanno omaggiato Pino Daniele e poi hanno cantato alcuni dei più grandi successi Ranieri, come Perdere l'amore. Tutto è stato documentato nelle storie Instagram di Tiziano Ferro, entusiasta della reazione dei napoletani. L'artista ha cominciato il concerto con i complimenti per lo scudetto. Da lì in avanti, la seratat è stata tutta in discesa.