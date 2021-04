Tiziano Ferro, annullato il concerto di Napoli in programma a giugno al Maradona

Non si terrà il 26 giugno prossimo l'attesissimo concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Maradona di Napoli. Il noto cantautore ha infatti annunciato sui suoi profili social ufficiali la cancellazione di tutte le tappe del suo tour estivo nei principali stadi italiani, causa Covid.

Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima la riprogrammazione del tour che avrà luogo nell’estate del 2023.

"Avremmo sperato in un’estate diversa. Avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto. Le mie energie da adesso andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo. Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza", scrive Ferro.

Per chi ha acquistato i biglietti ci sono due possibilità:

•I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

• Il rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovrà essere richiesto entro il 20/7/21 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti.