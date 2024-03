Tiziana Panella: "Io e Vittorio stavamo per partire per le vacanze. Il giorno dopo era in terapia intensiva"

Il politologo e docente universitario Vittorio Emanuele Parsi, il 27 dicembre scorso, mentre parlava sul palco a Cortina, ha accusato un forte dolore al petto ed è stato sottoposto a un delicatissimo intervento, restando poi in coma per giorni. La compagna napoletana Tiziana Panella, nota giornalista di La7 e conduttrice del programma Tagadà racconta in un'intervista al Corriere quei momenti drammatici, la ripresa e poi la guarigione del compagno.

"Io e Vittorio saremmo dovuti partire il giorno dopo, andare al caldo per le vacanze. Lui era a Cortina per la presentazione del suo libro. E mi ha chiamato che stava male. Poi il 28 mattina la notizia del trasporto in elisoccorso verso Treviso per l’operazione. Sono corsa e quando sono arrivata da Roma, era in sala operatoria.Quando mi ha stretto la mano e ho capito che mi sentiva. Ma ho respirato davvero solo quando lui è uscito dalla terapia intensiva. Adesso la notte controllo che respiri bene. Lui mi ha regalato la capacità di essere felice".