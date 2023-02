Internet, Tim fuori uso. Migliaia di segnalazioni anche a Napoli

Tim risulta non funzionante in tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni, come riporta Today.it, sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile e viene escluso l'attacco hacker.

Alle 13 erano già quasi 7.500 le segnalazioni, arrivate da tutta Italia Le segnalazioni fatte anche via Twitter hanno fatto salire l'hashtag #TimDown rapidamente al primo post tra i Trending Topics italiani. Sulla rete Tim "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema", ha detto un portavoce dell'azienda.