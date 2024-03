L'allarme di Gratteri: "TikTok vetrina delle mafie"

Allarme lanciato da Nicola Gratteri su TikTok, definito dal procuratore come la vetrina delle mafie. "Non è solo esibizionismo. Si fanno vedere ricchi, firmati, con tanti soldi e dicono noi siamo il nuovo modello, vuoi diventare come noi?”, spiega in una intervista a “Timeline” su Rai 3.

Il procuratore prosegue nella sua invettiva: "I giovani non strutturati. Si trovano avviluppati e credono che quello sia il loro futuro. Con i social i mafiosi esternano l'arroganza. TikTok e Facebook vengono impiegati per confezionare clip e mandare messaggi emulativi. cosa che viene fatta a dire il vero anche con le canzoni neomelodiche, a volte con il rap. Sono messaggi in codice alle altre cosche", conclude Gratteri.