Covid-19, a Napoli personale scolastico in fila per test sierologici volontari

A Napoli oggi era il giorno dei test volontari per i dipendenti della scuola. Insegnanti e personale scolastico si sono messi in fila da questa mattina, nei pressi del Palabarbuto, per sottoporsi al test rapido sierologico per il Covid-19 nell'ambito di uno screening nazionale organizzato dall'Ordine dei medici di Famiglia.

Tanti docenti e appartenenti al personale Ata hanno deciso volontariamente di aderire all'iniziativa, aspettando il proprio turno nel parcheggio del palazzetto dove era presente la grande Unità mobile della Regione Campania.

I risultati dei test saranno comunicati agli interessati, nelle prossime ore, tramite sms.