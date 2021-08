Università, è la settimana dei test di accesso: obbligatorio il Green Pass

Pronti, via!. Il primo settembre porta con sé anche l'avvio del nuovo anno accademico. Lo sanno bene i tanti aspiranti studenti di Veterinaria e Medicina che questa settimana affronteranno i test di accesso. Si parte domani con la facoltà di Veterinaria per la quale si sarebbero candidate oltre 1500 persone per soli 65 posti.

Nelle aule del complesso di Monte Sant'Angelo i candidati sono chiamati a sfidarsi attraverso 60 domande che spazieranno dalla chimica alla logica, dalla biologia alla fisica, senza dimenticare le domande di cultura generale.

La novità, però, resta l'obbligo del Green Pass e l'assenza di accompagnatori. Stessa sorte, ovviamente, anche per i test di Medicina e Odontoiatria che andranno in scena il 3 settembre. Nel primo caso i posti disponibili sono 558 (oltre 4mila i candidati); mentre per gli aspiranti dentisti ci sono solo 60 posti.