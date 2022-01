Vaccini anti-Covid, oltre 25mila terze dosi somministrate in Campania nelle ultime 24 ore

Sono state oltre 25mila le somministrazioni di terze dosi del vaccino anti-Covid effettuate in Campania nella giornata di domenica. E’ quanto si apprende dai dati del report sul portale regionale dedicato alla campagna vaccinale aggiornati alle 17.23 del 2 gennaio. Circa 28mila, in totale, le vaccinazioni giornaliere.

A Napoli lunghe code si sono registrate sin dalle prime ore della mattinata di domenica presso i due hub vaccinali presso la Mostra d’Oltremare e presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, rimasti aperti dalle 9 fino alle 18.00.

Attualmente in Campania le terze dosi somministrate sono oltre 1,7 milioni.

Punti e orari a Napoli fino a domenica 9 gennaio

L’Asl Napoli 1 Centro ha diffuso nei giorni scorsi il calendario della rete dei centri vaccinali in città fino a domenica 9 gennaio.

L’hub della Mostra d’Oltremare sarà aperto lunedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 9 alle 18 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 per la fascia dai 12 anni e fino agli over 80. Dalle 14 alle 18 di martedì, giovedì e venerdì, invece, saranno somministrate dosi di vaccino esclusivamente per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

Il centro vaccinale presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà aperto da lunedì a domenica dalle 9 alle 18 per la fascia dai 12 anni fino agli over 80.

I distretti sanitari di base resteranno, invece, aperti lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 16,30.