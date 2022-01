Vaccini anti-Covid, 40mila terze dosi somministrate in Campania nelle ultime 24 ore

Sono state circa 40mila le somministrazioni di terze dosi del vaccino anti-Covid effettuate in Campania nelle ultime 24 ore. E’ quanto si apprende dai dati del report sul portale regionale dedicato alla campagna vaccinale aggiornati alle 17.30 del 10 gennaio. Circa 50mila, in totale, le vaccinazioni giornaliere.

Nella giornata di lunedì poco meno di 6mila sono state anche le prime dose somministrate. Per quanto riguarda le dosi booster, la Campania ha abbondantemente tagliato il traguardo dei 2 milioni di somministrazioni.

Il report

Punti e orari a Napoli fino a domenica 16 gennaio

L’Asl Napoli 1 Centro ha diffuso nei giorni scorsi il calendario della rete dei centri vaccinali in città fino a domenica 16 gennaio.

L’hub della Mostra d’Oltremare sarà aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 per la fascia dai 12 anni e fino agli over 80. Dalle 9 alle 20 di mercoledì e domenica e dalle 14 alle 20 di sabato, invece, saranno somministrate dosi di vaccino esclusivamente per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

Il centro vaccinale presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà aperto tutti i giorni fino a domenica dalle 9 alle 20 per la fascia dai 12 anni fino agli over 80.

I distretti sanitari di base resteranno, invece, aperti tutti i giorni feriali fino venerdì dalle 9,00 alle 16,30 e sabato dalle 9 alle 13.

Hub vaccinali nelle scuole di Napoli

Il Comune di Napoli, insieme all'Asl Napoli 1 Centro ha predisposto un primo elenco di scuole in cui verrà allestito un hub vaccinale per la fascia studentesca tra i 5 e gli 11 anni. Questo l'elenco dei primi 17 istituti comprensivi che aderiscono all’iniziativa: Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria-Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice-Sanzio-Ammaturo, Cimarosa-Della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo-Solimena, Nevio e Scherillo.