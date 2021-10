Covid, terza dose per tutti nel 2022. In Campania più di 800mila non vaccinati

Vaccini, la situazione in Campania

In base a quanto emerge dal report della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Campania sono circa 839mila i cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. In pratica - secondo l'analisi effettuata dal Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania Antonio Salvatore - il 31% della platea 12-19, il 36% di quella 20-59 e il 9% degli over 60.

Il 16% della popolazione campana over 12, dunque, non è vaccinato. A livello nazionale, invece, siamo al 14% con 7,6 mln di non vaccinat