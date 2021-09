Vaccini anti-Covid, da lunedì via alle terze dosi a Napoli

Ai Centri Vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro (Mostra d’Oltremare, Fagianeria, Stazione Marittima, Isola di Capri, Distretti Sanitari di base, Distretti Sanitari di base) a partire da lunedì 20 settembre via alle terze “dosi addizionali” per i cittadini che presentano le “condizioni” di cui alla Circolare Ministero della Salute del 14.09.2021, in linea con quanto disposto dall’Unità Crisi della Regione Campania con nota del 15 settembre 2021.

Da lunedì 20 settembre i cittadini potranno presentarsi senza prenotazione presso:

- Centro Vaccinale Mostra d'Oltremare dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 18,00

-.Centro Vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Centro Vaccinale Stazione Marittima da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00

- Centro Vaccinale Isola di Capri il venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00

- Centro Vaccinale Distretti Sanitari di base dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00

- DSb n°24...... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691

- DSb n°25...... Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

- DSb n°26...... Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

- DSb n°27...... Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6

- DSb n°28...... Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

- DSb n°29...... Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

- DSb n°30...... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

- DSb n°31...... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

- DSb n°32...... Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

- DSb n°33...... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

Per ricevere la somministrazione della terza dose (dose addizionale) di vaccino mRNA (Pfizer o Moderna), è necessario:

- aver ricevuto due dosi delle quali la seconda dose somministrata da almeno 28 giorni; tale condizione sarà verificata all’accettazione dagli operatori dell’ASL Napoli 1 Centro;

- trovarsi in una delle seguenti condizioni (la sussistenza di una delle condizioni saranno - dai cittadini - dichiarate verbalmente al momento dell’accettazione e autocertificate, con apposizione di firma su format dedicato, in sede di anamnesi alla presenza del medico vaccinatore che ne prenderà atto):

• trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

• trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

• attesa di trapianto d’organo;

• terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

• patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

• immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

• immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

• dialisi e insufficienza renale cronica grave;

• pregressa splenectomia;

• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

L'Asl Napoli 1 comunica, inoltre, che i pazienti in dialisi e colpiti da insufficienza renale cronica grave potranno ricevere la somministrazione della terza “dose addizionale” direttamente presso i centri nei quali sono in cura domenica 26 settembre dalle ore 9,00 alle ore 14,00.