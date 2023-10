Rischio sismico e vulcanico a Napoli: si attende l'esito della riunione a Roma della Commissione Grandi Rischi

In corso oggi, a Roma, la riunione della Commissione Grandi Rischi che esaminerà dati, report e pareri scientifici degli esperti istituzionalmente preposti al monitoraggio della zona dei Campi Flegrei, tra cui l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Attenzione: non si tratta di una riunione convocata appositamente, in relazione ai recenti movimenti tellurici registrati nella zona flegrea, ma di una riunione periodica, già calendarizzata in funzione del monitoraggio continuo e costante, a livello centrale, delle zone del Paese a rischio sismico e/o vulcanico, come appunto quella flegrea.

Di sicuro nel corso dell'incontro saranno esaminati i report, le descrizioni, le valutazioni scientifiche relative ai movimenti tellurici registrati negli ultimi mesi nei Campi Flegrei e ad un eventuale collegamento tra le scosse e un rischio vulcanico. In base ai dati, quindi, la Commissione potrebbe valutare un eventuale passaggio di stato dell'allerta relativo al rischio vulcanico che, si ricorda, nella zona flegrea è giallo dal lontano 2012.

Sulla base della valutazione tecnica, in caso di aumento dell'allerta e di passaggio di stato in arancione, sarà il Presidente del Consiglio ad emettere il decreto, sentito il Presidente della Regione Campania.

La riunione, in base a quanto si apprende, dovrebbe andare avanti fino al pomeriggio