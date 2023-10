Trema lo studio di Radio Crc in via Antiniana a Pozzuoli, durante la diretta della trasmissione “Si gonfia la rete” con Raffaele Auriemma alle 12.36 di lunedì per la forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella zona dei Campi Flegrei. E' quanto si vede nel video pubblicato dall'emittente radiofonica napoletana sulla sua pagina social ufficiale.