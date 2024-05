Campi Flegrei, nuovo sciame sismico dalle prime luci dell'alba: la nota della Protezione Civile

Una nuova forte scossa si è verificata alle prime luci dell'alba ai Campi Flegrei. Un evento di magnitudo 3.7, poi rivisto successivamente a 2.8, è stato registrato dai sismografi della sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv alle ore 6.30.

In corso uno sciame sismico, con altre scosse di minore entità che hanno preceduto e seguito l'evento di magnitudo più intensa, localizzato ad una profondità di circa 3 km, con epicentro in zona Pisciarelli.

La Protezione Civile nazionale ha emesso una nota per fare il punto della situazione: "Dalle 6.06 registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di magnitudo 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche non risultano danni".

🔴 #Terremoto #CampiFlegrei: dalle 6.06 registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di Md 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano danni.

Successivamente l'Ingv ha chiarito cosa è accaduto in merito alla revisione della magnitudo dell'evento delle 6.30: "Dalle ore locali 06:06 del 18 maggio 2024 (UTC 04:06 del 18/05/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle ore 9:30 locali, ha fatto registrare in via preliminare 16 terremoti con magnitudo durata (Md) ≥ 0.0 (16 localizzati) e una magnitudo massima (Md) di 2.8 (±0.3). Si precisa, per dovere di chiarezza, che la magnitudo durata massima dello sciame valutata solo in fase preliminare a 3.7, è stata successivamente revisionata a magnitudo durata (Md) 2.8. Tale differente valutazione e la sovrastima iniziale dell’evento è stata causata da una sovrapposizione di numerosi piccoli eventi immediatamente successivi che ne hanno falsato la lettura preliminare".