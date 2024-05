"Campi Flegrei, dopo l'ennesima scossa serve profonda riflessione": la preoccupazione dei geologi

“L’ennesima scossa di terremoto ai Campi Flegrei invita ad una profonda riflessione". Antonello Fiore, presidente di Sigea (Società italiana geologia ambientale) sottolinea, all'indomani del terremoto di 4.4 gradi avvenuto ieri sera, come sia necessario lavorare per la sicurezza della cittadinanza coinvolta.

"La sicurezza sismica, geoidrologica, vulcanica deve costituire obiettivo strategico nazionale - sono le parole di Fiore - e si deve attuare mediante misure di prevenzione, strutturali e non strutturali, tese alla salvaguardia della vita umana, della sicurezza del patrimonio edilizio e del territorio, del sistema produttivo e delle infrastrutture". "Per fare questo - prosegue il geologo - chiediamo una prevenzione dei rischi geologici, attraverso politiche e programmi pluriennali di interventi strutturali sugli immobili di proprietà pubblica e la promozione di forme di incentivo, finalizzate alla riduzione della vulnerabilità degli edifici privati, adottando criteri di priorità e di premialità, nonché misure di semplificazione delle norme vigenti in materia edilizia e discipline procedimenti correlati".

"Alle azioni di prevenzione strutturale vanno associate da subito azioni non strutturali. Abbiamo proposto da tempo - aggiunge ancora Fiore - di prevedere l’obbligo di destinare annualmente l’1x1000 dei fondi per interventi strutturali per realizzare opere di mitigazione dei rischi geologici a campagne di educazione alla prevenzione da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado per accrescere nelle giovani generazioni la conoscenza della specificità dei pericoli naturali che interessano il propri luoghi di vita e portarli a una maggiore consapevolezza della importanza della tutela del territorio e della vita anche insegnando loro comportamenti di auto protezione”.