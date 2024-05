Campi Flegrei, Manfredi: "Capisco lo spavento delle persone, ma va gestito. Situazione sotto controllo"

"Abbiamo due dati molto importanti: da un lato che l'Osservatorio Vesuviano ha evidenziato che i parametri di sollevamento del suolo e i parametri ipogeochimico nella zona non hanno subito delle variazioni come trend, quindi la crescita è rimasta inalterata. E questo è sogno che non ci sono variazioni delle condizioni di tipo vulcanico in queste cose. Inoltre, le analisi che abbiamo fatto con le nostre squadre sulle strutture pubbliche che sono interessate ai fenomeni, non hanno evidenziato danni. Abbiamo squadre della Protezione civile e i nostri tecnici, sia del Comune che della Città Metropolitana, che stanno effettuando tutti i sopralluoghi stamattina. Non sono stati evidenziati danni alle strutture scolastiche. Sono state fatte ispezioni alle strutture sportive, compreso lo stadio Maradona, e a quelle espositive come la mostra d'Oltremare, e in nessuno di questi luoghi è stato segnalato alcun effetto significativo da parte di queste scosse". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel corso di una conferenza stampa presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, ha fatto il punto della situazione in città dopo le forti scosse bradisismiche della serata di lunedì 20 maggio.

Il sopralluogo nella scuola 'sentinella'

"Il lavoro che noi stiamo portanto avanti è un lavoro di grande dettaglio e grande attenzione. Io personalmente stamattina ho fatto una serie di sopralluoghi, in particolare, insieme alla Protezione civile e all'assessore Cosenza, alla scuola Madonna Assunta, che è la scuola più vicina alla zona di interesse e che noi utilizziamo come edificio sentinella. Nella scuola non si sono evidenziati danni, l'abbiamo esaminata in lungo e in largo e l'ho fatto anche io personalmente, segno che per quanto riguarda questi ultimi eventi non ci sono stati effetti statici. E' molto importante per noi riuscire a gestire queste situazioni d'emergenza, con cui dobbiamo convivere e probabilmente conviveremo per mesi. Noi dobbiamo garantire da un lato sicurezza ai cittadini e avremo ulteriore attenzione agli edifici pubblici. Ovviamente c'è una valutazione sulla sicurezza degli edifici privati. Su questo è in corso una indagine da parte della Protezione civile nazionale, la cui prima fase si concluderà a giugno. Per quanto riguarda quello che è accaduto stanotte, i vigili del fuoco e le nostre squadre non hanno evidenziato danni", ha aggiunto Manfredi parlando dei sopralluoghi effettuati in città nelle ultime ore.

"Garantire la normalità. La paura non deve trasformarsi in panico"

"Dobbiamo evitare che una normale paura, seppur assolutamente comprensibile, si trasformi in panico. Dobbiamo necessariamente informare i cittadini, senza fare allarmismi o sciacallaggio. Noi dobbiamo garantire la normalità nella vita delle persone, ovviamente in sicurezza. E andare a scuola è il primo modo di vivere la normalità. Laddove ci siano anche lontani motivi di preoccupazione, noi interveniamo. Ma se non ci sono, l'istituzione ha la responsabilità di fare in modo che ci sia la normalità. Abbiamo tenuto i trasporti aperti, stanotte è stata verificata anche la metropolitana. Oggi pomeriggio ci sarà una ulteriore riunione del Centro operativo comunale, che si è insediato pochi minuti dopo la scossa e che è stato operativo tutta la notte. Teniamo la situazione sotto controllo. Un rischio eruttivo al momento non c'è. Non è stato segnalato da nessuno degli indicatori dell'Ingv. Per quanto riguarda la crisi sismica, invece, anche la scossa di ieri sera rientra nei dati previsti e non si tratta di un evento anomalo. E' fondamentale avere grande sintonia con le strutture scientifiche, come l'Ingv, che noi dobbiamo seguire".

La misura delle accelerazioni e le oscillazioni degli edifici

"Noi abbiamo misure accelerometriche distribuite su tutto il sito, che noi controlliamo in tempo reale. La misura delle accelerazioni, che poi è la reale forza che va sulle strutture, sono perfettamente in linea con quello che è il modello predittivo. Le oscillazioni degli edifici dipendono dall'elasticità di questi. Se una persona vive nei piani alti di un edificio in cemento armato, quindi intrinsecamente più flessibile, è chiaro che avverte un'oscillazione più grande, ma ciò non significa che è una cosa insicura. Anzi, più le strutture oscillano, più dissipano energia, più significa che rispondono bene alle sollecitazioni che hanno avuto. Comprendiamo lo spavento delle persone, soprattutto quando i terremoti sono ripetuti, però noi dobbiamo anche gestirlo. Evitiamo panico, abbiamo tanti turisti in città, tante attività che si stanno facendo e che si dovranno fare. Non c'è nessun motivo di creare allarme".

Aree di attesa nella X Municipalità

"La Protezione civile predisporrà una zona di possibile attesa della capienza di circa 200 posti sul territorio della X Municipalità e stiamo valutando due o tre opzioni diverse insieme alla prefettura. In giornata il tutto verrà comunicato e realizzato. E domani le scuole nella zona riapriranno regolarmente, perchè andare a scuola è importante", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

Ass. Cosenza: "Il bradisismo può durare mesi o anni. Dunque ci vogliono nervi saldi e lucidità"

In conferenza stampa, accanto al sindaco Manfredi, c'era anche l'assessore alle infrastrutture e alla protezione civile Edoardo Cosenza, che già poco prima aveva fatto il punto della situazione in un post sui social: "Il bradisismo può durare mesi o anni. E quindi anche i terremoti da bradisismo. Dunque ci vogliono nervi saldi e lucidità. E credere nella comunità scientifica e nelle istituzioni. Il monitoraggio e gli studi che si fanno nell'area del bradisismo non hanno pari al mondo. Questo è un fatto. Le istituzioni e la comunità scientifica sono in piena azione, questo è un altro fatto. Tanto è vero che il DL 140 (convertito in legge di Stato) è dedicato esplicitamente al rischio sismico collegato al bradisismo ed è stato lungamente studiato dal Governo, dalla comunità scientifica, dai comuni dell'area. E arriva a dare, con chiarezza e trasparenza, la zona di interesse ai fini di possibili conseguenze".

"Il Dl 140 definisce anche una zona ristretta in cui, eventualmente, si potranno prendere graduali provvedimenti. È quella in viola. Nella zona celeste c'è una significativa parte di Pozzuoli, con centro nel Rione Terra. Una contenuta parte di Bacoli, quella che affaccia sul golfo di Pozzuoli. A Napoli parte di Bagnoli, parte di Agnano, vengono sfiorate Pianura e Soccavo. Non ci sono altri comuni. Nella zona viola non c'è Bacoli, c'è la parte centrale di Pozzuoli, c'è una parte di Bagnoli ed Agnano. Sono fuori anche dalla zona celeste ad esempio: Mostra d'Oltremare, stadio Maradona, ospedale San Paolo, le facoltà di Ingegneria, il campus di Monte Sant'Angelo, viale Augusto, ecc", ha aggiunto l'assessore comunale.

"La scossa di ieri, certamente elevata e certamente rientrante nelle previsioni, ha in pieno confermato questa divisione. Chi è interessato veda altro mio post. Poi l'evento si è avvertito in un'area molto grande, fino al Centro Direzionale ai piani alti. Ma questo è normale, quando la terra vibra. Altra cosa sono le azioni sulle costruzioni, che sono state modeste. Con senso di responsabilità e per tranquillizzare, si sono chiuse le scuole nelle municipalità di Napoli che ricadono anche in piccola parte nella zona celeste. Adesso si verificano eventuali danni. Vado pure io. Questa è la situazione. Chiara chiara e senza speculazioni. E ripeto, manteniamo i nervi saldi", ha concluso Cosenza.