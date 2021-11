Campi Flegrei, 212 eventi sismici registrati nel mese di ottobre

Durante il mese di ottobre 2021 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 212 terremoti con una Magnitudo massima=1.5±0.3. Di questi - spiega l'Osservatorio Vesuviano/INGV nel bollettino mensile riassuntivo - 180 eventi (circa l'85% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, 3 eventi (circa l'1.4%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.4, e un solo evento (circa lo 0.5%) ha avuto una magnitudo uguale o superiore a 1.5.

Di 28 eventi (circa il 13%) non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. In totale sono stati localizzati 126 eventi (59% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, l’area Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Astroni e il Golfo di Pozzuoli con profondità fortemente concentrate nei primi 2 km. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell'area di Pozzuoli con una velocità media di circa 10±2 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di Rione Terra (RITE) a partire da novembre 2005 è di circa 87 cm di cui circa 53 cm da gennaio 2016. Le misure termografiche nelle aree monitorate mostrano andamenti della temperatura sostanzialmente stabili.

I parametri geochimici - si legge ancora nel bollettino mensile - confermano i trend in aumento già osservati in precedenza, con il flusso di CO2 dal suolo a Pisciarelli che dopo una diminuzione nei mesi precedenti, a ottobre 2021 ha mostrato valori simili a quelli registrati nei primi mesi del 2020.

L'attuale livello di allerta è di colore "giallo", poichè il sistema di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano evidenzia alcune variazioni nello stato di attività dei Campi Flegrei.