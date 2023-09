Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli: "Non bisogna farsi prendere dal panico"

"Ancora una volta c’è preoccupazione. E lo capisco. Ho per questo contattato immediatamente l’Osservatorio Vesuviano e gli ho chiesto di aggiornarmi sullo sciame ancora in corso e, come di consueto, la situazione è monitorata. Anche il Dipartimento nazionale della Protezione Civile è in costante contatto con le sedi operative locali. Non risultano danni a cose o persone. Stiamo verificando tutte le segnalazioni che sono arrivate e mi sono recato di persona in diverse zone della città. Vi chiedo, però, di non creare allarmismi, soprattutto nelle scuole. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e sono il luogo più sicuro per i nostri figli. In queste ore convocherò nuovamente i dirigenti scolastici per rafforzare un sistema di comunicazione con i genitori che rassicuri sul fatto che gli istituti scolastici sono sicuri e che non c’è alcun pericolo nel caso di eventi sismici o di sciami di questa entità". E' quanto scrive in un post Facebook il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni sul nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei.

"Le scosse continueranno, è la nostra terra, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura. Qualsiasi notizia verrà sempre da me correttamente riportata, perché sento la responsabilità di questo momento. Seguite i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile, non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una scossa. Se avete dubbi o siete preoccupati venite al Comune, sarò io personalmente, guardandovi negli occhi, ad illustrarvi quello che stiamo facendo e quanto siamo in contatto con gli esperti, cosa che ci tranquillizza, più di un post social o di un comunicato stampa. Grazie a tutte e tutti", ha aggiunto il primo cittadino puteolano.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: "Calma. Non registriamo danni a cose e persone. Lo so che non è semplice. Ma non dobbiamo cadere nel panico. Stiamo vivendo uno sciame sismico, con scosse continue. Gli epicentri sono in mare, al largo delle nostre coste. Per questo le stiamo percependo, forti, anche a Bacoli. Le ultime due, hanno avuto magnitudo, 2.4 e 3.2. Sono in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, con la Prefettura di Napoli, ed i colleghi sindaci. Sono in contatto con i dirigenti scolastici. Sono in contatto con i colleghi sindaci dei Campi Flegrei. Dobbiamo mantenere la calma. Io vi terrò costantemente informati. Lo ripeto. Comprendo ogni paura, ma bisogna evitare allarmismi che possono crea danno ingiustificati. Un esempio su tutti. Nella nostra città, tra i luoghi più sicuri in cui possono essere i nostri bambini, ci sono proprio le scuole. Siamo tutti genitori. Abbiamo tutti le stesse preoccupazioni. Ma non bisogna cedere alla paura. I nostri tecnici sono presenti sul territorio. Non registriamo danni a cose e persone. Continueremo a vivere altre scosse. Niente panico. La situazione è costantemente monitorata. Vi lascio il mio numero privato di cellulare: 3398766104. Potete contattarmi in qualsiasi momento. Affidatevi solo alle fonti istituzionali ed ufficiali. Leggete e diffondete quelle. Vi ricordo, inoltre, che il oiano di Protezione Civile è presente è consultabile, sempre, sul nostro sito istituzionale. Siamo al vostro fianco".