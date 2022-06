Campi Flegrei, nell'ultima settimana la terra si è sollevata ancora: i dati

L'Osservatorio Vesuviano ha pubblicato il consueto bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, relativo alla settimana dal 23 al 29 maggio 2022.

"Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine - spiegano dall'Ov - Nella settimana dal 23 al 29 maggio 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 72 terremoti". L'evento più forte ha avuto magnitudo 1.1, e si è verificato il 24 maggio alle 13.31 con profondità 1,27 km ed epicentro Pozzuoli.

Prosegue anche il sollevamento terrestre dovuto al bradisismo, con un innalzamento di ulteriori 0,5.

"Il valore medio di sollevamento nell'area di massima deformazione - spiega ancora l'Osservatorio - dal dicembre 2021 è di circa 13+/-2 mm/mese". Dal gennaio 2011 il sollevamento è stato di circa 90,5 cm, di cui 20,5 da gennaio 2021. Se si torna indietro al novembre 2005, da allora il sollevamento è stato in tutto di 96,5 centimetri".

Per quanto riguarda l'aspetto geochimico, "i flussi di CO2 (Anidride Carbonica) dal suolo misurati nell’ultima settimana (stazione di Pisciarelli) non hanno mostrato variazioni significative rispetto alle settimane precedenti. In una emissione fumarolica nell'area di Pisciarelli che dista circa 5 metri in linea d'aria dalla fumarola principale, nell’ultima settimana, la temperatura misurata ha raggiunto un valore di ~95 °C, valore di ebollizione del fluido emesso".