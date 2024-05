Campi Flegrei, tanta gente in strada per la notte: scuole chiuse in 3 comuni e in alcune zone di Napoli

Quella del 20 maggio è una serata che gli abitanti della zona flegrea e di gran parte della città di Napoli difficilmente dimenticheranno. Cinque forti scosse di terremoto nell'arco di circa 3 ore hanno fatto tremare la terra tra le 19.51 e le 23.00. La più intensa, quella delle 20.10 di magnitudo 4.4, è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nella zona.

Prima e dopo un'altra serie di eventi sismici rilevanti, da quello delle 19.51 di magnitudo 3.5, passando per la scossa delle 21.46 di magnitudo 3.9 e le successive di 3.1 e 3.6, rispettivamente alle 21.55 e alle 23.00.

Tantissime le persone che si sono riversate in strada nella zona flegrea e in alcuni quartieri di Napoli. Tante le famiglie che hanno deciso di passare la notte in auto, sia nei comuni flegrei che nel capoluogo campano, in particolare nelle zone di Bagnoli e Fuorigrotta. Il Comune di Pozzuoli ha allestito quattro aree per l'accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione: Palatrincone, parcheggio C9 in via Vecchia delle Vigne, piazza a Mare, largo Palazzine.

Il presidente della Regione De Luca a Pozzuoli

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione civile regionale Italo Giulivo si sono recati a Pozzuoli per monitorare la situazione sul posto. Il primo cittadino puteolano Gigi Manzoni ha lanciato un appello alla cittadinanza via social: "E’ difficile, lo comprendo. Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali, credetemi siamo tutti qui lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla. Protezione Civile, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco sono tutti in campo per strada, sono qui a Pozzuoli per voi, fermateli, chiedete qualsiasi assistenza. Sono state allestite aree di accoglienza. Con me c’è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione Civile Regionale Italo Giulivo".

Scuole chiuse in tre comuni e in alcune zone di Napoli

I comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto hanno disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private per la giornata di martedì 21 maggio. Anche il Comune di Napoli ha stabilito che resteranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado sul territorio della IX e X Municipalità cittadina.

La situazione a Napoli: insediato il Coc

A Napoli si è insediato il Centro operativo comunale. I vigili del fuoco sono in ricognizione per monitorare la situzione mentre volontari della Protezione civile sono nelle aree di emergenza.

Abc non ha segnalato criticità alle reti idriche e fognarie, così come i vigili del fuoco non hanno riscontrato danni in città al momento. Intanto il sindaco Manfredi parlerà in diretta streaming e social alle 11.30.

La nota della Protezione civile nazionale

"Registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra Sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Verifiche in corso". Questa la nota della Protezione civile nazionale per fare il punto della situazione sugli eventi sismici nella zona dei Campi Flegrei.

Circolazione sospesa precauzionalmente sulla Linea 2 e su alcune tratte regionali

Dalle ore 20:15, a seguito di un evento sismico con epicentro a Pozzuoli, la circolazione ferroviaria è sospesa, in via precauzionale, sulle seguenti tratte:

. Linea Napoli - Formia: sospesa la circolazione nella tratta Villa Literno - Napoli

. Linea Napoli - Cassino: sospesa la circolazione nella tratta Casalnuovo - Napoli

. Linea Metropolitana di Napoli: sospesa la circolazione nella tratta Villa Literno - Napoli S. Giovanni Barra

Cicolazione rallentata anche sulle linee Roma - Napoli AV e Napoli - Salerno (Via Monte del Vesuvio).

"Sono in corso i necessari accertamenti da parte dei tecnici di RFI per consentire la ripresa della regolare circolazione. Seguiranno aggiornamenti", rende noto Ferrovie dello Stato.

A Bacoli disattivata la ztl nel centro storico

"Sono scosse forti. Sono tante, ripetute. E capisco le vostre paure. Per questo, ho immediatamente convocato il Centro operativo comunale per affrontare tutte le eventuali criticità causate dalla ultime scosse di bradisismo. Ho deciso di chiudere tutte le scuole, pubbliche e private di Bacoli. E di ogni ordine e grado. È una chiusura precauzionale, per poter effettuare tutti i controlli necessari. Ho deciso di disattivare la ZTL nel centro storico di Bacoli. Questa sera, con i nostri tecnici comunali, ci dedicheremo ai controlli presso le strutture private, le case, i palazzi di chiunque ci chiede aiuto, supporto. Siamo a vostra completa disposizione. Stiamo monitorando le situazione, con assoluto scrupolo. In strada, con pattuglie della polizia municipale e della Protezione civile. Capisco le vostre paure. Perché sono quelle che vive tutta la città. Noi siamo qui, con voi, per affrontare ogni problematica. E saremo qui tutta la notte". E' quanto comunicato alla cittadinanza via social dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

Allestite aree di attesa anche a Quarto

“Invitiamo la popolazione alla calma, noi siamo nel centro operativo comunale e stiamo monitorando l’intero territorio comunale, con i nostri vigili urbani, i tecnici e i volontari di protezione civile senza lasciare nulla al caso. Siamo in contatto audiovideo con la Prefettura di Napoli e ringraziamo il prefetto Di Bari, che questa sera era con noi a Quarto per un convegno sui beni confiscati e con grande sollecitudine e sensibilità istituzionale ha subito convocato una riunione in prefettura ed è in costante contatto con noi sindaci flegrei. Siamo in collegamento anche con la Sala protezione civile regionale e ringraziamo il governatore De Luca e il capo della protezione civile regionale Italo Giulivo, che sono nei Campi Flegrei per seguire di persona e da vicino la situazione, che resta sotto controllo. Non si registrano danni sul nostro territorio. Per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, inoltre, abbiamo disposto con il comandante della polizia municipale la presenza di pattuglie nelle tre aree di attesa del piazzale Ipercoop, del piazzale antistante Villa comunale e di piazza Mercato, nel caso qualcuno dei nostri concittadini preferisse trascorrere la notte all’esterno delle proprie abitazioni”. Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino in una comunicazione ai cittadini via social.