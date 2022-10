24h in bilico sul ponte minacciando di lanciarsi nel vuoto

Resta in bilico sul ponte del raccordo che collega Pianura al Vomero, tra la curiosità e la rabbia di automobilisti e passanti, l'uomo di 48 anni che dalle 7 di ieri mattina minaccia di lanciarsi nel vuoto.

"Ho fatto un guaio enorme" è l'unica cosa che avrebbe detto e ripetuto a chi sta tentando di farlo desistere dal suo proposito. Nel frattempo la strada resta chiusa sia per consentire ai soccorritori di muoversi agevolmente sia perché, a quanto pare, ieri non sarebbero mancate persone che gli hanno urlato di lanciarsi, esasperate dall'ingorgo colossale e dal caos che la situazione ha generato in zona.

Dell'uomo si sa che è originario della zona, ha un figlio che ha inutilmente parlato con lui, come già uno psicologo e un negoziatore delle forze dell'ordine.