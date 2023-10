Anche Baia ha il suo "Cupolone": riaccesa la luce al Tempio di Diana

"Quanto è bello! Abbiamo riacceso la luce al Tempio di Diana. A Baia. Il nostro 'Cupolone'. Ed è molto più di un monumento illuminato. Ma un faro di speranza, di forza. È il segnale di una città in cui proviamo a tenere alta l’attenzione sul fronte della manutenzione ordinaria. E della valorizzazione della bellezza. La cupola romana è infatti visibile da molti punti del nostro paese. Oltre che da mare. Uno spettacolo". E' quanto scrive in un post sui social dedicato al Tempio di Diana a Baia il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Ringrazio la consigliera Carmela Anzalone che ha seguito questo atto importante di civiltà. In piazza. Parimenti, stiamo continuando la pulizia dei canali pluviali. Così affronteremo meglio le piogge invernali. E mitigheremo gli allagamenti. Qui siamo a Cuma. Uno dei canali più lunghi e strategici del territorio. Dalla strada, fino al lago Fusaro. Era infestato da erbacce e rifiuti. Ringrazio la SMA Campania per l’attività di bonifica. È un altro passo importante. In passato, si effettuava la pulizia una volta ogni 10 anni. E la pulizia stessa diventava un evento. Oggi, riusciamo a farla ogni anno. Manutenzione ordinaria. Una città normale. E, soprattutto, senza più periferie abbandonate. Ma tanti centri da valorizzare. Insieme, per una Bacoli sempre più bella. Ed efficiente. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.