Online “Tema Journal”, la rivista scientifica di ingegneria della Federico II

È on line il secondo numero del sedicesimo volume di TeMa, la rivista scientifica di urbanistica realizzata dal Tema Lab dell'Università Federico II di Napoli. "TeMA journal ottiene un grandissimo riconoscimento rientrando di diritto tra le poche riviste italiane di urbanistica ad aver ottenuto l'indicizzazione su Scopus, il più importante database di articoli e volumi riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale. Un grande risultato per la rivista - spiega una nota - che ha appena pubblicato il nuovo numero con nove articoli provenienti da ogni angolo del mondo, realizzati da ricercatori originari di dieci paesi diversi".

Il dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell'ateneo napoletano si conferma così "snodo nevralgico internazionale per quanto riguarda l'identificazione e l'attuazione di strategie per aumentare la vivibilità, la competitività e le prestazioni sostenibili dei sistemi urbani". Il nuovo numero open access, disponibile sul sito www.serena.unina.it, affronta gli effetti del cambiamento climatico e in generale le sfide che la città si ritrova a dover fronteggiare e vincere. Oltre ai contributi realizzati dai gruppi di ricerca italiani, l'uscita di settembre 2023 si è arricchita con i lavori di studiosi provenienti da Austria, Nepal, Malta, Nigeria, Spagna, Colombia, Sri Lanka e Turchia.

Nata nel 2007, Tema Journal, si presenta come uno spazio a disposizione di docenti e ricercatori per l'incontro e il confronto su vari temi della disciplina urbanistica. "Obiettivo della rivista è dare un contributo alla costruzione di nuove competenze, scientifiche e allo stesso tempo professionali, su uno degli argomenti di sempre maggior interesse per chi studia e opera nei settori delle trasformazioni fisiche della città e del territorio: l'integrazione tra le discipline che studiano le trasformazioni urbane e quelle che affrontano le tematiche del governo": Rocco Papa, direttore di Tema, riassume così la mission di una rivista di settore specializzata che pubblica, quadrimestralmente, contributi scientifici sui temi del governo del territorio e della mobilità.