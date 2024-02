Televoto di Sanremo impallato, proteste da Napoli: "Non riusciamo a votare Geolier"

Problemi per il televoto nella serata finale del Festival di Sanremo. Sono tante le segnalazioni sui social riguardo un malfunzionamento che impedirebbe di ricevere l'sms che conferma la validità del voto."Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot. Le linee sono bloccate", spiega sui proprio canali social Geolier. "Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione", le parole di Annalisa.

Amadeus subito informato del problema ha rassicurato dal palco che si tratterebbe solo di un problema di gestione della coda, dovuto al numero record di voti.

I malpensanti però denunciano che tale blocco possa penalizzare soprattutto Geolier. Riportiamo alcune tra le tante segnalazioni arrivate a NapoliToday: "Ho votato 20 volte per lui, con il codice 18, ma non mi arriva mai l'sms di ritorno. Che sta succedendo?". "Forse a qualcuno dà fastidio se si canterà in napoletano all'Eurovision nel caso di vittoria stasera di Geolier? E' vergognoso.

