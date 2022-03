Televisione, oggi è il giorno dello switch off: cosa bisogna fare se non si vedono più i canali

Come previsto decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2021, da oggi, 8 marzo, sta avvenendo la codifica video Mpeg-4 (H.264/Mpeg-4 Avc), che sostituirà l’ormai obsoleto Mpeg-2, per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali. Il passaggio totale alla nuova tv digitale verrà completato nel 2023 con l’adozione dello standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB (DVB-T2 – Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). Il passaggio consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e, su disposizione della Comunità europea, data la crescita esponenziale della domanda di traffico dati in mobilità, il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta 'banda 700', per i servizi mobili 5G.

Secondo stime del Mise sono circa 10 milioni i televisori ancora fermi all’Mpeg-2.

Cosa cambia

I canali trasmessi in Mpeg-4 e visibili in alta qualità saranno posizionati tra il numero 1 e 9 e dal numero 20 del telecomando. Per fare un esempio il canale Rai 1 HD, attualmente visibile al numero 501, sarà spostato al numero 1. In pratica tutti i canali con la nuova codifica Mpeg-4 potranno essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder in grado di supportare l’HD (alta definizione).

Se non si possiede un tv o un decoder compatibile con il nuovo standard c’è ancora tempo per aggiornare i propri dispositivi. I canali trasmessi con la vecchia codifica verranno posizionati nella numerazione più alta, dal 500 in poi, fino al 31 dicembre, quando ci sarà la loro dismissione finale.

Come funziona il bonus tv

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro. Il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.