Cardarelli, arriva il telefono amico per neo mamme e future mamme

Parte un nuovo servizio telefonico per supportare le neo mamme e le future mamme, che spesso si trovano ad avere tanti dubbi in un periodo così importante e delicato come la gravidanza e la prima maternità. Le ostetriche del punto nascita del Cardarelli, due volte a settimana (il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) saranno pronte a rispondere al numero 081.7472845.

Si tratta di un numero completamente dedicato alla maternità e a tutto ciò che ruota intorno alla nascita, mediante il quale le mamme nuove o future potranno fare domande riguardanti il travaglio, il parto, il post-parto e ricevere consigli sull'allattamento e la cura del neonato.

Il servizio non può essere utilizzato per prenotazioni, richiedere prescrizioni o pareri medici.