Più di un milione per la videosorveglianza: criminalità sotto scacco a Caivano

Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, ha ieri annunciato l'investimento di fondi da parte del governo per la videosorveglianza a Caivano. "Oggi - il suo messaggio - il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha approvato la proposta di assegnazione di 1.160.127,05 euro per il finanziamento, nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Dalla Terra dei fuochi al giardino d'Europa, dell'intervento Progetto di Videosorveglianza del Comune di Caivano".

"Era inserito tra gli interventi di priorità alta immediatamente finanziabili nel 2022 - ha aggiunto Gava - Nella mia visita per conto del governo all'Osservatorio Terra dei Fuochi lo scorso anno mi ero impegnata, dopo aver ascoltato i sindaci, scrivendo personalmente al premier Mario Draghi, a fare una proposta per risolvere il problema. Questo è sicuramente un intervento importante, che aiuterà a contrastare la criminalità organizzata".