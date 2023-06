Più telecamere a Bacoli: "Potremo rilevare, in tempo reale, tutte le targhe dei veicoli che entrano ed escono"

"Abbiamo vinto! Bacoli avrà più telecamere. Il Ministero dell’Interno ha finanziato con 150.000 € il nostro progetto per la realizzazione di nuova videosorveglianza in città. È appena arrivata l’ufficialità. Ed è una notizia che ci riempie di gioia. Ci stavamo lavorando dallo scorso anno". Ad annunciarlo quest'oggi via social è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Posizioneremo entro l’estate più telecamere ad alta definizione, agli ingressi del paese. Sono impianti di controllo, speciali. Poiché ci permetteranno di rilevare, in tempo reale, tutte le targhe dei veicoli che entrano ed escono dal nostro territorio. Le immagini saranno visibili presso tutte le strutture delle forze dell’ordine. A partire dalla polizia municipale. Così potenzieremo la sicurezza per la comunità. Una promessa che abbiamo fatto alle famiglie, agli anziani, ai cittadini tutti. E che manteniamo. Perché è vero che nella pubblica amministrazione è molto difficile fare le cose. Ma con impegno, passione, competenze, possiamo raggiungere tanti obiettivi. Ringrazio la Prefettura di Napoli e l’assessore Vittorio Ambrosino per il grande lavoro di sinergia svolto al fine di rendere più sicura la città. Partiremo a breve con i lavori. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta", aggiunge il primo cittadino bacolese.