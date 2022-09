Presentata al Nest la nuova stagione: “Vieni a scoprire i nostri assi” - VIDEO

Presentata questa mattina al Nest la nuova stagione: “Vieni a scoprire i nostri assi” “Da bambino il primo gioco che solitamente si impara è l’asso pigliatutto. E pensi che nella vita bisogna cercare di essere un asso, non tanto per prendere tutto, ma piuttosto per poter scegliere cosa prendere. Noi, adulti ormai, quest’anno abbiamo scelto i nostri assi, i talenti che calpesteranno le tavole del Nest e parteciperanno a quel grande patto collettivo che è il teatro. Ora sta a voi scoprirli. Sta a voi giocare la carta giusta per vincere il piatto ricco della cultura. Con la consapevolezza che l’asso nella tradizione della cartomanzia napoletana è simbolo di successo, prestigio, onore e benevolenza. Fate il vostro gioco, venite a scoprire i nostri assi”. Quest’anno saranno protagonisti al Nest: Franco Arminio, Alessandro Preziosi, Alessio Boni, Silvio Orlando e Cristina Donadio e tanti altri.