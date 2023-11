Il "taxi volante" arriva anche a Napoli: le mete raggiungibili e i possibili costi

Anche a Napoli presto arriverà il "taxi volante". Il decollo del primo prototipo potrebbe arrivare già nel 2023 all'aeroporto di Capodichino. L'annuncio è stato a Napoli in occasione della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) e la Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, finalizzato a sviluppare un ecosistema dell'innovazione per la 'Mobilità aerea avanzata' in Campania, partecipando al Piano strategico di Enac.

Volare ad un'altezza di 500 metri

Il Dac ha sviluppato un velivolo con quattro posti (1 pilota e 3 passeggeri) in grado di volare fino a 500 metri d'altezza e a una velocità di 100km/h in città, con fasi di atterraggio e decollo in verticale, motori elettrici.

"La mobilità area avanzata - ha spiegato Luigi Carrino, presidente del Dac - ha potenziali e molteplici applicazioni: trasporto di persone, in una prima fase con pilota, trasporto merci e materiale biomedicale, attività di ispezione e mappatura, supporto all'agricoltura. Ma perché ciò si possa realizzare e sviluppare è necessario investire sui vertiporti, aree da cui i velivoli possano atterrare e decollare".

Il costo del servizio

"Immaginiamo di poterci muovere per massimo 30 minuti, coprendo distanze attorno ai 20-30 km, ma a breve pensiamo di poter già raddoppiare la distanza", continua Carrino. Si pensa di poter così collegare l'aeroporto di Capodichino con mete turistiche quali Pompei, Capri e Ischia, e Salerno con Paestum. Il costo di una corsa dovrebbe essere quanto quello di un taxi a parità di distanza.