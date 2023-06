Manfredi: "Stop ai tavolini selvaggi. Servirà autorizzazione"

Gaetano Manfredi annuncia la stretta contro i tavolini selvaggi nel centro di Napoli. L'occupazione di suolo pubblico è aumentata a dismisura durante l'emergenza Covid. Il Governo, per arginare le crisi degli esercenti dopo le chiusure forzate, ha permesso che i locali piazzassero sedie e tavolini senza alcun costo. Proroga dopo proroga siamo arrivati ai giorni nostri. Attualmente, per poter occupare suolo pubblico basta una lettera di comunicazione al Comune e non è neanche necessario attendere risposta. La conseguenza è che alcune zone della città sono state letteralmente invase. Motivo per cui, il comune ha emanato un piano.