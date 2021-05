La taverna "Anema e Core" riapre, ma con una nuova formula

L'attesa è finita: martedì 1 giugno riapre la Taverna Anema e Core. Torna la musica dal vivo, tra le note della canzone napoletana, le hit internazionali ed il meglio della musica leggera italiana dagli anni ’60 ad oggi. Una riapertura sui generis per la mecca del bynight caprese: nel rispetto delle norme anti Covid infatti la serata dell'Anema e Core inizierà alle ore 19 in una nuova formula, per poi seguire l'orario del coprifuoco vigente.( Ore 23 fino al 6 giugno e ore 24 dal 7 giugno.)

Sarà necessario prenotare telefonicamente o via mail un tavolo dove godersi con sottofondo musicale un drink scelto direttamente dal caveau di bollicine della taverna. Al grido di " tutti a Capri" Gianluigi e Guido aspettano gli amici e vacanzieri nella Taverna più vip d'Italia, augurandosi che il peggio sia alle spalle e che si prospetti per tutti un'estate di rinascita e di spensieratezza.