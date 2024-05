 Napoli capitale del tatuaggio e della street art: la tre giorni da non perdere

Dal 31 maggio al 2 giugno Napoli sarà la capitale del Tatuaggio e della Street Art. Torna, infatti, Napoli Tattoo Expo, il più grande Festival del Mediterraneo interamente dedicato all'arte del Tatuaggio e della Street Culture. L'evento, programmato per i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno, negli spazi della Mostra d'Oltremare, nasce dalla sinergia tra lo studio di tatuaggi La Catedral di Ercolano e la Urban Land Tattoo Expo Roma, punto di riferimento ormai ben consolidato nel panorama delle manifestazioni legate alla cultura metropolitana. L'obiettivo è trasformare la città partenopea nel luogo d'incontro ideale per i migliori talenti del tatuaggio a livello globale e gli appassionati della Urban Art, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica di tre giorni con performances artistiche, creazioni sperimentali e musica. Attesi oltre 400 tatuatori provenienti dai più affermati studi locali, nazionali e internazionali pronti a mostrare il meglio delle loro opere d'arte 'sottopelle'. Gli iscritti alla convention potranno, inoltre, partecipare all'attesissimo tattoo contest, che al termine di ogni giornata premierà i lavori più belli realizzati nelle diverse categorie previste dal regolamento: Micro Tattoo, Lettering, Japan, Chicano, Realistic, Cartoon, Dotwork, Traditional e molti altri.

I tatuaggi saranno valutati da una giuria qualificata composta da 32 artisti tatuatori di fama internazionale. Napoli Tattoo Expo non è solo un evento dedicato al tatuaggio, ma anche la celebrazione della street art, oggi riconosciuta come strumento di riqualificazione del tessuto urbano. La garden zone (Giardino dei Cedri) sarà quindi la perfetta cornice per il Back to the Style, la più importante jam street del panorama campano, in cui si esibiranno 24 graffiti-writers molto noti della scena italiana: Ospite speciale di questa edizione sarà Chris Guest, rinomato ritrattista londinese che ha saputo reinterpretare tecniche artistiche tradizionali, come la pittura ad olio e l'acquerello, con uno sguardo contemporaneo, perfettamente in sintonia con l'essenza della cultura metropolitana.