La rivolta dei tassisti napoletani: "Basta tariffe fisse"

Vogliono dire addio alle tariffe fisse. È l'ultima richiesta dei tassisti napoletani al Comune.

Il piano traffico a Napoli non ha apportato miglioramenti per i tassisti - sostengono - e l'associazione Tassisti di Base si è rivolta a quattro avvocati per chiedere al Comune che le tariffe predeterminate vengano disapplicate.

"Il piano traffico natalizio varato non ha portato alcun miglioramento alla viabilità cittadina", premettono i legali dell'associazione, gli avvocati Osvaldo Ciriello, Emilio Coppola, Luca Meola e Emiliano Saltelli nella lettera inviata anche al sindaco Manfredi, "anzi, constatiamo che i tassisti rimangono ostaggio del traffico veicolare ingolfato dal notevole flusso di autovetture e bus turistici in circolazione e aggravato dalla disastrosa condizione dei cantieri e delle strade in molti punti della città".

"Tale drammatica condizione e la mancanza di un piano di regolamentazione del traffico ad hoc - spiegano i quattro legali - influiscono sui tempi di percorrenza anche dei conducenti dei taxi che si vedranno costretti a chiedere la disapplicazione di ogni forma di predeterminazione tariffaria alla luce di un aggravamento degli anzidetti termini di percorrenza dall'aeroporto, stazione ferroviaria, portuale etc. in assoluta aderenza legale al decreto 'Asset' che impone ai comuni delle città metropolitane, di dare la velocità commerciale ai tassisti".