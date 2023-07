Una caretta caretta depone a Licola dopo 26 anni

Le tartarughe tornano a sul litorale domitio-flegreo. Una caretta caretta ha scelto il sito Zsc Foce di Licola, nel Parco regionale dei Campi Flegrei, come nido per deporre le sue uova. Non capitava da 26 anni, da quando, nel 2007, si schiusero 107 uova di Caretta Caretta, di cui siamo stati felici custodi e testimoni nel 2007 al Lido Napoli (località Lucrino), Ci risiamo. L’ente Parco, gestore del sito Natura 2000, a tutela della specie caretta caretta, protetta dalle direttive comunitarie, ha emanato l’ordinanza a firma del presidente Francesco Maisto di divieto di accesso al sito di nidificazione. Il nido è sottoposto al monitoraggio scientifico nell’ambito del programma Life Turtlnest.