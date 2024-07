Tartaruga "caretta caretta" depone oltre cento uova sulla nota spiaggia: le immagini spettacolari

La notizia è di quelle belle per davvero. Una tartaruga Caretta Caretta ha scelto l’isola d’Ischia per deporre le proprie uova. Intorno alle cinque del mattino è stata notata camminare sulla spiaggia della Chiaia a Forio da una signora che portava a passeggio il suo cane e che ha immediatamente avvertito degli operatori ecologici che erano in zona.

Questi ultimi hanno prontamente contattato Domenico Schiano, noto pescatore isolano e Guardia Zoofila che si è immediatamente recato sull’arenile. Sembrava che a causa della presenza di un grosso scoglio, la tartaruga avesse rinunciato a deporre le uova ed invece con l’arrivo degli esperti c’è stata l’inaspettata sorpresa, come ci ha spiegato lo stesso Schiano. L’area dove sono state deposte le uova è stata immediatamente delimitata e sarà sorvegliata da volontari ed esperti. La schiusa delle uova dovrebbe avvenire in un periodo compreso tra prossimi 45 e 60 giorni.