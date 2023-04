Cantieri a Napoli, sospese le tariffe urbane predeterminate per i taxi

La Giunta comunale di Napoli ha deciso di sospendere, fino al giorno 11 maggio 2023, le tariffe predeterminate urbane del Trasporto pubblico non di Linea (TAXI) riportate sul tariffario approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 01/06/2017 a causa delle ripercussioni sulla viabilità cittadina in considerazione dei numerosi cantieri stradali che insistono sul territorio del capoluogo campano.

Nelle scorse settimane, presso la sede dell'assessorato alle infrastrutture, mobilità e Protezione civile si era tenuto un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali TAXI per discutere di alcuni punti critici per la categoria, quali "interventi sul traffico e viabilità, posteggi non adeguati alle esigenze della categoria taxi, lotta all'abusivismo e varie ed eventuali". Al tavolo hanno partecipato il Servizio trasporto pubblico del Comune di Napoli, le organizzazioni sindacali taxi nonché i rappresentanti della U.O. polizia turistica. Nel corso dei lavori, le organizzazioni sindacali hanno chiesto, tra l'altro, la sospensione di tutte le tariffe predeterminate urbane. Sul punto l'assessore alle infrastrutture, mobilità e Protezione civile, facendo presente che una tale decisione poteva essere assunta, in via definitiva, solo con la preventiva acquisizione del parere del sindaco e della giunta, ha espresso la propria disponibilità alla sospensione temporanea delle tariffe predeterminate urbane, fino al giorno 11 maggio 2023, data in cui è prevista a Napoli la tappa del Giro d'Italia. In particolare, data l'importanza dell'evento e i forti riflessi sull'immagine della città di Napoli, in occasione del Giro d'Italia sono stati attivati numerosi interventi di rifacimento stradale che vedono interessati molti dei principali assi della viabilità urbana, con l'obiettivo di completare tutti i lavori in tempo per la tappa del Giro. Pertanto, viste le inevitabili ripercussioni dei lavori in corso sulla fluidità del traffico, durante il tavolo di concertazione si è concordata, su indicazione dell'assessore, la sospensione di tutte le tariffe predeterminate urbane fino al giorno 11 maggio 2023.