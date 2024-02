Tari Napoli, in arrivo un bonus per chi sarà in regola con i pagamenti

Un bonus per chi sarà in regola con i pagamenti della Tari. Questa l'iniziativa che sta mettendo a punto il Comune di Napoli per incentivare i cittadini al pagamento del tributo. L'ente di Palazzo San Giacomo punta a recuperare 1 miliardo di euro nell'arco di 10 anni dalla tassa sui rifiuti, come annunciato dall'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta.

"Stiamo mettendo a punto un ulteriore intervento, che è quello di un bonus per tutti coloro i quali hanno pagato tutta la Tari dello scorso anno. Un ulteriore incentivo a pagare, dunque, perchè chi pagherà quest'anno, pagherà meno il prossimo. Ci auguriamo che la risposta dei cittadini sia una risposta cosciente, perchè noi abbiamo bisogno di implementare i servizi, di migliorare la qualità della vita e, dunque, ci servono anche queste risorse", ha spiegato l'assessore Baretta alla web tv comunale.

La campagna di riscossione

“Ormai è partita la campagna per riscuotere il dovuto in tutta la città. Il recupero complessivo è di circa 1 miliardo di euro che noi ci proponiamo di recuperare nell’arco di 10 anni. I primi dati di questi giorni sono circa 250 mila persone fisiche che sono state accertate come mancate entrate, per un valore complessivo di circa 150 milioni. Sono, invece, circa 50mila le persone giuridiche, società o negozi, per un valore di circa 100 milioni. Per tutti coloro che vogliono mettersi in regola offriamo una serie di opportunità. Innanzitutto mettiamo a disposizione un servizio di accoglienza molto ampio. Non solo gli uffici centrali della società che ha l'incarico, ma abbiamo aperto sportelli dedicati anche in tutte le municipalità. In secondo luogo, poi, c'è la possibilità di rateizzazione. In terzo luogo ciascuno può avere di fronte il quadro complessivo della propria situazione. Questo aiuta molto", ha aggiunto Baretta.

Il regolamento vigente

Il vigente regolamento Tari, approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 37 del 19 giugno 2023, prevede la riscossione del tributo in 4 rate, le prime 3 in acconto, nella misura del 75% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe applicate per l’anno precedente (Deliberazione di C.C. n. 15 del 29 marzo 2019). Il saldo sarà calcolato sulla base delle tariffe per l’anno 2023, approvate dal Consiglio Comunale.

Le scadenze del saldo 2023

Con delibera di Giunta Comunale n. 507 del 19 dicembre 2023, è stato previsto il versamento del saldo Tari 2023 in due rate:



- 1a rata 29 febbraio 2024

- 2a rata 29 marzo 2024



Il versamento del saldo può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine del 29 marzo 2024.

Napoli Obiettivo Valore

Il 5 giugno 2023 il Comune di Napoli ha sottoscritto il contratto con Napoli Obiettivo Valore srl, società di scopo costituita da Municipia SpA in qualità di aggiudicatario della gara per il nuovo concessionario della riscossione. Il contratto prevede che gli avvisi di accertamento IMU e TARI, nonché gli atti relativi alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sono emessi e postalizzati dal nuovo concessionario Napoli Obiettivo Valore.